- Judecatorii l-au condamnat pe un ieșean de 37 de ani. Individul a fost pedepsit pentru ca și-a batut nevasta insarcinata in luna a opta. Femeia a nascut fatul mort. Ambulanța a fost anunțata abia dupa șapte ore de la incident. Un ieșean a fost condamnat ieri de judecatori, dupa ce a fost acuzat ca…

- Actrița americana a realizat ca viața este prea scurta și, de cand a inceput criza coronavirusului, vorbește in fiecare zi cu John, tatal ei de 86 de ani, a informat Mail on Sunday, citand o sursa din anturajul lui Jennifer Aniston.Aniston nu a mai vorbit cu tatal ei de cand acesta a parasit familia.…

- Teleorman: Aproape 10.000 de cazuri semnalate la 112, in luna martie in Eveniment / on 06/04/2020 at 09:05 / 9.804 cazuri au fost semnalate, in Teleorman, la numarul unic de urgența 112, in martie, dintre acestea cele mai multe, respectiv 5.085, fiind direcționate catre Ambulanța, potrivit statisticilor…

- Un echipaj medical al Serviciului de Ambulanta al Judetului Vaslui a fost izolat la domiciliu dupa ce a transportat la spital, fara a avea echipament de protectie, o persoana care a ascuns s-ar fi intalnit cu persoane din strainatate.

- Medicii au dreptul constitutional de a refuza sa se prezinte la munca, in conditiile in care spitalul unde acestia sunt angajati nu le poate oferi protectia minimala necesara la locul de munca. In plus, conducerile unitatilor sanitare pot raspunde penal si civil pentru neasigurarea materialelor sanitare…

- UNTRR cere Guvernului sa permita soferilor sa ramana alaturi de familiile lor la finalul serviciului, dar membrii familiilor sa nu fie nevoiti sa stea in izolare, anunța MEDIAFAX.Uniunea Nationala a Transportatorilor a solicitat Guvernului in intalnirea de marti, ca transportatorii sa fie…

- Doua persoane ranite in urma unui accident rutier produs pe centura ocolitoare a Alexandriei in Eveniment / on 19/03/2020 at 14:22 / Doua persoane au ajuns la spital, in urma unui accident rutier produs, cu puțin timp in urma, pe centura ocolitoare a Alexandriei, la intersecția cu DJ504, spre Laceni.…

- Un tanar de 23 de ani a ajuns dimineața, in stare grava la spital dupa ce a fost strivit de un utilaj la locul de munca. Din primele informații, barbatul ar fi fost prins de un utilaj la locul de munca, in localitatea hangu. Un echipaj al Serviciului de Ambulanța l-a transportat la Spitalul Județean…