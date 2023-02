Stiri pe aceeasi tema

- Face mii de oameni sa rada pe Tik Tok, dar puțini ii știu drama. Este vorba despre Alina Daniș, cunoscuta pe internet pentru video in care apare cu mama sa. Primii 4 ani de viața pentru Alina au fost ideali, insa dupa ce parinții au decis sa plece la munca peste hotare a inceput coșmarul. Inițial, tanara…

- Adriana Oltean, originara din Beclean, a devenit virala pe TikTok. Acum, șoferița de TIR a ajuns pe micile ecrane la emisinea ”Batem palma” și a caștigat 30.000 de lei. In primavara anului 2021, Bistrițesnul.ro va prezenta povestea Adrianei Oltean, șoferița de TIR virala pe TikTok. Bistrițeanca, de…

- Cantareata Rihanna a publicat in premiera un clip video cu micutul ei baiat, nascut in luna mai din relatia cu rapper-ul A$AP Rocky, transmite duminica AFP, conform Agerpres. Clipul de 45 de secunde, aflat pe TikTok de sambata, reprezinta si prima postare a vedetei pe aceasta retea de socializare. Materialul…

- Un nou joc periculos este la moda printre adolescenti pe retelele de socializare. Politistii trag un semnal de alarma cu privire la „Moneda ruseasca", asa-zisul joc cu mai multi participanti care consta in rotirea unei monede pe o suprafata dura, avand ca scop mentinerea monedei in stare de rotire cat…

- Directorul Biroului Federal de Investigatii (FBI), Christopher Wray, a declarat marti membrilor Congresului ca este ”extrem de ingrijorat” de operatiunile TikTok in SUA, din cauza riscurilor de securitate implicate, transmite CNBC. „Avem preocupari de securitate nationala cel putin din partea FBI in…

- Politistii valceni s-au autosesizat dupa ce mai multi tineri au transmis live pe TikTok in timp ce se afla in trafic, intr-un autoturism care pare condus de un minor. In urma verificarilor, oamenii legii au constatat ca masina era condusa de un minor din Balcesti, pentru nicio categorie de autovehicule.…