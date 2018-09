Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 78 de ani din Iasi a ajuns la spital zilele trecute in stare grava din cauza unui supliment nutritiv pentru combaterea crampelor musculare, luat in combinatie cu alte medicamente prescrise pentru afectiunile de care sufera. Aceasta a fost adusa de catre familie la Unitatea de Primire…

- Un barbat in varsta de 36 de ani a primit sansa la o viata normala zilele acestea, la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon" in urma unui transplant de rinichi. Barbatul a fost diagnosticat de la varsta de opt ani cu diabet zaharat de tip I, fiind totodata diagnosticat si cu boala cronica de rinichi, care…

- Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal (ICUTR) a realizat in aceasta saptamana primele transplanturi pediatrice din acest an, potrivit Agerpres. Potrivit echipei de conducere a institutului, transplantul renal la copil este o procedura dificila pe care si-o asuma doar centrele cu…

- Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal (ICUTR) din Cluj-Napoca a realizat in aceasta saptamana primele transplanturi pediatrice din acest an. Conducerea institutului a remis un comunicat in care explica dificultatea procedurilor de transplant renal la copii, proceduri pe care și le asuma…

- O poveste unica a impresionat medicii de la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon", zilele acestea. Baiatul care in cursul noptii de miercuri spre joi a trecut printr-un transplant de rinichi are o poveste similara cu cea a fratelui sau, care in urma cu zece ani a fost diagnosticat tot cu insuficienta renala…

- Purtatorul de cuvant al Spitalului C.I.Parhon, medicul Ionut Nistor, a declarat ca beneficiarul transplantului este un barbat in varsta de 23 de ani, care facea dializa dupa ce, in urma cu doi ani, a fost diagnosticat cu insuficienta renala. "Este cea de-a treisprezecea interventie de transplant…

- Medicii de la Spitalul C.I. Parhon din Iasi au efectuat cel de-al treisprezecelea transplant renal de la inceputul anului si pana acum, donatorul fiind o persoana aflata in moarte cerebrala. Purtatorul de cuvant al Spitalului C.I.Parhon, medicul Ionut Nistor, a declarat ca beneficiarul transplantului…

- Prelevarea a fost facuta in cursul zilei de miercuri, de catre o echipa de la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon", care s-a deplasat la Spitalul Clinic de Urgenta din Galati, iar transplantul a fost realizat in cursul noptii de miercuri spre joi. Interventia a durat aproximativ patru ore, fiind finalizata…