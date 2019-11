O tanara in varsta de 19 ani a nascut pe ringul de dans al unui club din Toulouse, Franța, informeaza radiomitre.ciendiarios.com. Tanara a petrecut in club pana dimineața in clubul O’Club și a nascut pe ringul de dans sub ochii celor prezenți. Tanara, a carui identitate nu a fost data publicitații, a intrat in travaliu […] Post-ul O tanara a nascut pe ringul de dans dintr-un club din Franța. Ce au decis reprezentanții clubului pentru bebeluș apare prima data in Libertatea .