- Sfarsit crunt pentru un barbat in varsta de 42 de ani din Mures. Omul a murit inghitit de pamant in timp ce lucra la reteaua de canalizare in curtea unui imobil. Angajat la o firma specializata, muncea de cateva zile acolo, pe buldoexcavator, alaturi de echipa.

- O femeie in varsta de 35 de ani, mama a doi copii, a disparut fara urma dupa ce a fost in vizita la niste prieteni. Femeia suferise enorm din cauza mortii iubitului ei, cu doua saptamani inainte de nunta.

- Actorul Aron Eisenberg, cunoscut pentru rolul lui Nog din seria "Star Trek: Deep Space Nine ", a murit sambata, la varsta de 50 de ani, soția lui, Malissa Longo, confirmand decesul pentru variety.com. Cauza morții nu a fost dezvaluita, dar actorul s-a confruntat pe parcursul vieții cu mai…

- Regizorul Alexandru Darie a murit miercuri, la ora 13.45, la Institutul Clinic Fundeni, au declarat pentru AGERPRES surse medicale.Alexandru Darie, fiul regretatului actor Iurie Darie, a murit la varsta de 60 de ani dupa o grava suferinta, ciroza. ...

- Sfarșit cumplit pentru o adolescenta in varsta de 19 ani din Ștefanești. Andreea Corina Lascu a murit spulberata de tren luni noapte, in Voluntari, la cinci luni dupa ce prietenul ei s-a stins din viața in același loc. In luna mai, Ionut Militaru, un prieten de-al fetei, si-a pierdut viata dupa ce a…

- Anamaria Pop, artista care si-a pierdut viata duminica, 18 august, intr-un grav accident de circulatie produs in Cicarlau, judetul Maramures, si-a daruit viata copiilor ei. Ramasa vaduva, aceasta a muncit pentru a le oferi un viitor mai bun celor doi fii. Artista va fi inmormantata miercuri, 21 august,…

- O fetița de doar 4 ani și-a pierdut viața dupa ce a cazut aseara de la etajul 6 al unui bloc din cartierul Rașcani, din Chișinau. Fetița de 4 ani se juca in apropierea geamului impreuna cu sora ei, in varsta de 6 ani. La un moment dat, cea mica s-a sprijinit pe plasa de la geam, care s-a deshiis, iar…