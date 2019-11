Stiri pe aceeasi tema

- O tanara din Thailanda a murit electrocutata dupa ce și-a incarcat telefonul mobil cu un cablu care a atins picioarele de metal ale patului sau. Fata in varsta de 17 ani se juca pe telefonul sau can...

- O adolescenta de 15 ani a murit, luni seara, dupa ce s-a prabusit in gol de la inaltime, ea fiind gasita de un trecator langa un hotel aflat in lucrari de constructie, din statiunea Olimp, relateaza Agerpres. Tragedia a avut loc in zona Hotelului Oceanic. Adolescenta, pe nume Ștefania, a cazut de la…

- Sastra Mo-in, din Chonburi, Thailanda, a fost gasit mort a doua zi, dimineata, de matusa lui. Aceasta a alertat imediat serviciile de urgenta dupa ce l-a vazut inconstient, cu arsuri pe mana de culoare mov in care tinea telefonul. 'L-am vazut de atatea ori dormind cu telefonul in timp ce era la incarcat.…

- O adolescenta de 14 ani a murit, dupa ce telefonul sau mobil lasat la incarcat peste noape a explodat pe perna, in timp ce dormea. Telefonul mobil a fost lasat in priza și potrivit informațiIlor...

- O tanara din Rusia a murit electrocutata dupa ce telefonul aflat la incarcat i-a cazut apa, in cada in care facea baie. Evgenia Shulyatyeva, in varsta de 26 de ani, a sfarșit in mod tragic. Tanara din localitatea Kirovo a murit electrocutata. Acesta facea baie cand telefonul aflat la incarcat i-a cazut…

- Tragedia s-a petrecut in 2017, dupa tanarul a mancat un sandviș cu pui care era marinat in lapte batut. Tanarul se afla la un restaurant alaturi de prietenii lui pentru a sarbatori ziua in care implinea 18 ani, potrivit Daily Mail. Dupa ce i-a explicat cu atenție chelnerului ca este alergic…

- Copila era pe motocicleta cu tatal sau cand a vrut sa inalțe zmeul, scrie libertatea.ro. Dar sfoara subțire i s-a strans in jurul gatului, a notat Daily Mail. Este al doilea incident tragic de acest gen in ultimele zile. Citeste si O fetita de trei ani din Arges s-a inecat in piscina din curte…

