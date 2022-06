Stiri pe aceeasi tema

- O tanara din Sinaia a sfarșit tragic la doar 24 de ani, luand decizia cumplita de a se arunca in gol, intr-o prapastie. Rebeca a fost gasita fara suflare de iubitul ei, cu care, potrivit unor surse, fata s-ar fi certat inainte sa se prabușeasca de pe pod. Alarma la 112 a fost data seara trecuta.Iubitul…

- Va prezentam imagini foto de la tragicul incident care s-a petrecut in Sinaia, o tanara in varsta de 24 de ani aruncandu-se in prapastie de pe un pod. Politia inca ancheteaza cazul, desi dupa primele indicii a comunicat ca nu ar fi indicii de violenta. Cazul a fost raportat la 112 de prietenul victimei.…

- Politistii din cadrul statiunii Sinaia au fost anuntati, luni dupa amiaza, 20 iunie, de un barbat, ca prietena sa s ar fi aruncat de pe un pod, intr o prapastie, in statiunea Sinaia. Ajunsi la fata locului, politistii au constat faptul ca cele sesizate se confirma, fiind vorba despre o tanara in varsta…

- La data de 20 iunie a.c., in jurul orei 16:45, polițiștii din cadrul stațiunii Sinaia au fost sesizați de catre un barbat, despre faptul ca prietena sa s-ar fi aruncat de pe un pod, intr-o prapastie, in stațiunea Sinaia. Deplasați la fața locului, polițiștii au constat faptul ca cele sesizate se confirma,…

- Un barbat in varsta de 86 de ani a decedat, astazi, pe strada, chiar in fata Spitalului Municipal Ploiesti. Un martor la tragedie a sunat la 112 anuntand ca pe strada se afla un barbat cazut, inconstient. Medicii au incercat sa intervina pentru a-i salva viata, insa barbatul a fost…

- Tragedie intr-o padure din Sibiu! Un barbat in varsta de 50 de ani a murit, asta dupa ce a fost strivit de un copac. La fața locului au ajuns medicii și l-au gasit pe barbat in stare de inconștiența, in stop cardio-respirator. Din nefericire, aceștia au fost nevoiți sa-i anunțe decesul.

- O fetița in varsta de 9 ani a murit, joi, dupa ce a fost spulberata de o mașina, in localitatea Bazna, județul Sibiu, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Un barbat a fost gasit mort in parcarea de la Kaufland-Podu de Piatra, din Municipiul Iași. Ieșeanul zacea in fața magazinului de cateva zeci de minute, fara ca cineva sa se intereseze de starea acestuia. Medicii ajunși la fața locului au declarat decesul, care, spun ei, survenise de aproape doua ore…