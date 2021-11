Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta la spitalul de urgența din Galați dupa ce o tanara de 21 de ani, studenta in anul 3 la Medicina, a murit dupa doua saptamani de chinuri. Familia fetei ii acuza pe medici ca i-au greșit de doua ori diagnosticul și au trimis-o acasa fara investigații de specialitate, deși fata avea dureri crunte.

- O tanara de doar 21 de ani a decedat in sectia reanimare a Spitalului de Urgenta Galati in urma unei infectii generalizate. Diagnosticul initial pus de medici fusese lombosciatica. In data de 28 octombrie 2021, tinerei i s a facut rau. Din acea zi a inceput calvarul. Declaratia mamei: "A ajuns la spital.…

- Criticii spun ca legislația stricta, care permite avortul doar in cazul violului, incestului și a situațiilor in care viața mamei este in pericol, este de vina pentru moartea femeii intr-un spital din sudul țarii, scrie publicația europeana Politico . O femeie insarcinata a murit intr-un spital din…

- Arhiepiscopul Dunarii de Jos, Inalpreasfintitul Casian, a transmis un nou mesaj prin care ii indeamna pe romani sa țina cont de recomandarile medicilor și sa se vaccineze, dupa ce și in luna ianuarie, cand apareau primele speculații ale antivacciniștilor in legatura cu vaccinurile anti-Covid, le-a transmis…

- Potrivit medicilor, pacienții au ajuns cu ambulanța la spital, in stop cardio-respirator și, din nefericire, in ciuda manevrelor de resuscitare, nu au mai putut fi salvați. In ultimele 24 de ore, la Spitalul de Urgența din Craiova au murit 9 pacienți Covid-19. In total, in unitatea medicala sunt internați…

- Medicul Paul Ichim, chirurg la Spitalul de Urgenta din Galati, crede ca reprezentantii diverselor culte din Romania ar fi trebuit sa se vaccineze public, transmitand astfel un mesaj clar catre toti credinciosii sa procedeze la fel.

- O femeie, asistenta medicala, in varsta de 34 de ani, a murit la o zi dupa ce fetița pe care o nascuse prematur a decedat. Baimareanca nu era vaccinata și a fost confirmata pozitiv COVID-19 la internare. Familia femeii acuza medicii Spitalului Județean de Urgența Baia Mare ca i-ar fi spus despre decesul…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson deplange pierderea mamei sale dupa ce a murit „brusc și pașnic” la 79 de ani. Charlotte Johnson Wahl, pictor, a decedat, luni, 13 septembrie, la Spitalul St Mary din Paddington. Suferea de Parkinson de foarte mulți ani. Mama lui Boris Johnson a murit. Curg mesaje…