Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta de 16 ani care voia sa imite comportamentul personajelor din serialul american "Euphoria" a murit in Franta dupa ce a ingerat o cantitate mare de medicamente, a declarat marti pentru AFP o sursa apropiata anchetei deschise in acest caz. Tragedia s-a produs in casa verisoarei…

- O adolescenta de 16 ani din Franta, care voia sa imite comportamentul personajelor din serialul american „Euphoria”, a murit dupa ce a ingerat o cantitate mare de medicamente, a declarat marti pentru AFP o sursa apropiata anchetei deschise in acest caz.

- O adolescenta de 16 ani care voia sa imite comportamentul personajelor din serialul american „Euphoria” a murit in Franta dupa ce a ingerat o cantitate mare de medicamente, a declarat marti pentru AFP o sursa apropiata anchetei deschise in acest caz.

- O adolescenta din Los Angeles a fost impușcata mortal de un polițist. Tanara se afla intr-un magazin de haine și s-a stins din viața in brațele mamei. Oamenii legii ar fi fost in cautarea unui suspect, iar micuța ar fi fost ucisa accidental.

- Cel mai varstnic barbat din Franta, Marcel Meys, a murit la 112 ani in noaptea de marti spre miercuri intr-un spital din orasul Vienne, situat in sud-estul tarii. Batranul a decedat dupa ce a contractat COVID-19, potrivit unui anunt facut de fiica lui, informeaza news.in-24.com . „Locuia inca in casa…

- Un barbat din Neamț a murit dupa ce a cazut de pe acoperișul unui bloc. Victima a incercat sa intre in apartamentul sau prin balcon, intrucat nu avea cheia de la ușa asupra sa. Polițiștii au fost sesizați vineri dimineața, in jurul orei 3:30, de catre fratele barbatului.

- Clipe de groaza pentru familia unei tinere din Sibiu! Adolescenta s-a infectat cu virusul nimicitor, Covid-19, iar la scurt timp a pierdut lupta, fiind rapusa de tulpina Delta. Tanara nu era vaccinata, iar totodata prezenta și alte afecțiuni. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a o salva, astfel…

- Pugilista franceza Julie Le Galliard, campioana a tarii sale la categoria 57 kg in anul 2015, a decedat duminica din cauza Covid-19 la numai 31 de ani, a anuntat miercuri ziarul belgian La Derniere Heure. Julie Le Galliard a primit doua doze de vaccin, dar suferea de o boala care o facea deosebit…