Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de familie nu pot da concediu medical unui pacient cu COVID-19 care a plecat din spital, spune Sandra Alexiu, președintele al asociației medicilor de familie. Ea susține ca s-a ajuns in aceasta situație pentru ca ordinul de ministru care reglementa aceasta situație a fost suspendat. De cealalta…

- In urma cu 11 zile, ministerul condus de Nelu Tataru a modificat criteriile de externare pentru pacientii cu COVID-19, astfel incat acestia pot sa fie externati din spital si daca sunt inca pozitivi la testele de control. Un pacient asimptomatic poate parasi spitalul si dupa 10 zile, desi are inca virusul…

- Criminalul din Mehedinți care a incendiat o tanara a incercat sa se sinucida si s-a spanzurat in arestul IPJ Mehedinți. El a fost salvat in ultimul moment și dus la spital "Un barbat pe numele caruia exista un mandat de arestare preventiva si care era in arest la IPJ Mehedinti a incercat sa…

- Daca la inceput parea ca are o simpla entorsa, fetița a manifestat dureri din ce in ce mai mari, astfel ca mama ei a dus-o de urgența la spital, unde i s-a facut radiografie și s-a constatat ca are fractura. Citeste si: SuperMom este insarcinata din nou. Vedeta de la noi a facut marele anunt.…

- Theodor Paleologu, fost deputat si fost ministru al Culturii, reactioneaza la dezvaluirile despre precizarile gresite din CV-ul sau publicat pe site-ul Camerei Deputatilor. Dupa ce dintr-o discutie pe Facebook a reiesit ca Paleologu nu a fost niciodata conferentiar universitar, asa cum este precizat…

- Un barbat din SUA avut un șoc cand s-a mutat in noua lui casa din Atlanta, Georgia, și a auzit un zgomot intre pereții casei. George Montgomery, angajat la CNN, a descoperit la puțin timp dupa ce s-a mutat in noua lui casa, in noiembrie 2018, ca exista un stup de albine, dar s-a gandit ca nu va avea…

- CORONAVIRUS ROMANIA. In aceste momente, cei mai expuși pericolului sunt medicii aflați in linia intai in lupta cu coronavirusului și mulți dintre ei au luat decizia de a se izola de familie, de teama sa nu-i infecteze pe cei dragi. Printre medicii care s-au mutat practic la spital se afla și doctorul…