- Un barbat a avut parte de o surpriza de proporții atunci cand a descoper in casa lui o capsulaa timpului, cu un bilet in ea. Cand a vazut ce se afla in interior, langa biletul vechi de 50 de ani, omului nu i-a venit sa creada.

- Un clip distribuit pe platforma de divertisment TikTok a devenit in scurt timp viral, dupa ce un barbat a prezentat camera de hotel unde el și familia lui au fost cazați. Afla din randurile de mai jos despre ce este vorba!

- Mai multe echipaje medicale au intervenit, marti, pe autostrada A1, inainte de Vama Nadlac II, unde dintr-un TIR s-au auzit strigate de ajutor ale unor persoane. Cand autoritatile au deschis remorca, au fost gasiti zeci de migranti ascunsi, ce ar fi vrut sa iasa ilegal din tara. Migranți transportați…

- Cercetatorii au efectuat o analiza ADN a aerului adunat cu ajutorul unui avion. Rezultatele au fost interesante, relateaza gazeta.ru cu referire la PeerJ Life and Environment. Timp de 10 ani, oamenii de știința au stapinit tehnologia captarii ADN-ului din mediu. El poate fi prelevat din particule de…

- Baimarenii inca mai viseaza la un ștrand, insa șansele de a exista unul sunt minime. Sunt șanse reale sa avem un Aquapark la Baia Sprie, dar mai e mult pana departe, cum se spune. Insa anul acesta Bazinul descoperit din Baia Mare va fi deschis, insa s-au schimbat regulile de folosire a acestuia. Bazinul…

- Percheziții de amploare in Cluj la o rețea de traficanți de droguri. Marți, 9 mai, cinci percheziții domiciliare au fost efectuate de polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Cluj la persoane banuite de trafic de droguri…

- Oamenii de stiinta din Germania au extras ADN stravechi de pe o bijuterie veche de 20.000 de ani, care le-a permis sa „calatoreasca‟ inapoi in timp pana in trecutul indepartat pentru a afla astfel mai multe informatii despre persoana care a purtat acel obiect de podoaba, informeaza DPA. Pandantivul…

- O femeie de 72 de ani a fost gasit fara suflare intr-un canal de scurgere a apei din localitatea Costești, raionul Ialoveni. Descoperirea a fost facuta, ieri, de un localnic, care a alertat imediat oamenii legii.