- Un microbuz de pe ruta Hancesti-Buteni a fost lovit lateral de un BMW, cu numarul de inmatriculare NR C9 93. Accidentul a avut loc pe soseaua Chisinau-Hancesti, R3 km29. La volanul automobilului se afla un sofer de 25 de ani din Comrat.

- Un baiat in varsta de șase ani, din Craiova, județul Dolj, a fost atacat, joi, de cainele vecinilor, un Amstaff, in timp ce se afla pe o strada din localitate, cu bunica lui. Copilul a fost transportat la spital, iar polițiștii au deschis un dosar penal. Incidentul a avut loc pe strada Lalelelor, din…

- Accident grav de circulație, in noaptea de duminica spre luni, la intrare in Timișoara, in Calea Lugojului. Doua persoane au ajuns la spital, dupa ce conducatorul unui taximetru a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina intr-un stalp.

- Accident de circulație, luni dimineața, pe drumul care leaga Timișoara de Moravița. Cinci copii și doi adulți au ajuns la spital, dupa ce mașina in care se aflau a cazut in apa, de pe un pod.

- Un tanar in varsta de 17 ani a furat masina tatalui sau, sambata, in cartierul Kuncz din Timisoara,si a intrat cu masina in patru persoane, dintre care o fetita de trei ani a murit, o fata de 16 ani a fost ranita grav, fiind in coma, iar o femeie a fost ranita usor. Incidentul a […] The post Un tanar…

- Un vatman din Bucuresti a lovit intentionat cu tramvaiul o masina in care erau o mama cu doi copii. Incidentul socant a fost relatat de unul dintre calatorii din tramvai. „Tramvai intrat intentionat intr-o masina pe Bd-ul Timisoara, in masina fiind si un copil de 2 luni si unul de aprox 4 ani! Vatmanul:…

- Un accident rutier grav, soldat cu ranirea a trei persoane, a avut loc, luni, în jurul orei 15.30, între localitațile Cașeiu și Ruganești.Conform primelor informatii, o soferita in varsta de 26 de ani din localitatea Rugasesti, aflata la volanul unui autoturism Ford, in…

- O femeie, in varsta de 37 de ani, a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost strivita de un tractor. Cumplitul accident a avut loc marți dupa-amiaza, intr-o gospodarie din localitatea Pietroasa, aflata in estul județului Timiș. Conform spuselor polițiștilor, femeia ar fi pornit…