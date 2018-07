Stiri pe aceeasi tema

- Maria Constantin are motive de bucurie. Artista s-a intalnit cu fiul ei, Codruț. Cantareața de muzica populara este mama unui baiețel, Codruț, din primul ei mariaj. Dupa divorț, baiatul a ramas in grija tatalui, astfel ca Maria Constantin nu a putut sa-l vada atat de des precum și-ar fi dorit. Acum,…

- Luni, 2 iulie, in jurul orei 21:00, pe DN15, E60, pe raza localitatii Luna, judetul Cluj, a avut loc un accident rutier grav in urma caruia o persoana a decedat. Conform primelor verificari, un barbat de 55 de ani, din localitatea Luna, in calitate de pieton, s-ar fi angajat neregulamentar in traversarea…

- Atac extrem de dur lansat de deputatul PSD Liviu Plesoianu, la adresa protestatarilor #rezist, care au promits ca sambata vor organiza un miting paralel celui organizat de PSD.Citeste si: Radu Banciu, reactie EXPLOZIVA dupa ce Dragnea l-a facut pe Ponta sobolan: 'Ești Liviu Dragnea, nu Malin…

- Accident fatal in satul Magdacești din raionul Criuleni. Un barbat de 35 de ani a fost lovit mortal de o masina, in timp ce traversa strada la trecerea de pietoni. Tragedia s-a produs noaptea trecuta in jurul orei 22:00.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis vineri, 1 iunie a.c., un mesaj cu ocazia aniversarii a 25 de ani de la infiintarea Asociatiei SOS Satele Copiilor Romania.Mesajul presedintelui:"Acum aproape sapte decenii, dupa incheierea celui de al Doilea Razboi Mondial, dintr o initiativa simpla…

- Sophia a primit, joi seara, un card de credit contactless din partea UniCredit Bank, in cadrul unui eveniment la care lumea s-a inghesuit sa isi faca selfie-uri cu ea. Daca Sophia ar fi fost un om, nu ar fi fost nimic neobișnuit. Doar ca Sophia este un robot. Un robot capabil sa susțina conversații…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a transmis vineri, 5 mai, „sincere felicitari poporului Republicii Moldova cu ocazia aniversarii a 73-a a Victoriei asupra fascismului”. 9 Mai este sarbatoare nu doar pentru popoarele fostei Uniuni Sovietice, ci si pentru intreaga omenire.