- Autoritatile din statul mexican Chihuahua ancheteaza moartea tragica a tinerei de doar 21 de ani. Aceasta a fost impuscata mortal, in cap, in timp ce isi inscena rapirea. Oamenii legii sustin ca nu este vorba despre o crima produsa cu premeditare, ci despre un accident produs in goana dupa like-uri…

- Justin Bieber și soția lui, Hailey Baldwin, au facut o ședința foto incendiara, in ipostaze intime chiar din dormitor. In fotografie, cantarețul canadian Justin Bieber, in varsta de 26 de ani, apare ținandu-și in brațe soția, in pat. Atat el, cat și modelul Hailey Bieber, in varsta de 23 de ani se ating…

- Un barbat din Cristuru Secuiesc a fost amendat de politisti cu suma de 1.400 lei pentru ca a continuat propaganda electorala pe o retea de socializare, dupa terminarea campaniei, a informat purtatorul de cuvant al IPJ Harghita, Gheorghe Filip."La Cristuru Secuiesc este vorba despre un cetatean…

- Un individ si-a ucis sotia cu un topor, in orasul Jimbolia, judetul Timis, apoi s-a spanzurat de un copac din gradina casei. Conform politistilor, barbatul, in varsta de 47 de ani i-a aplicat sotiei sale, in varsta de 42 de ani, mai multe lovituri cu un topor, aceasta decedand intr-o anexa a locuintei…

- Politistii din Gorj s-au autosesizat dupa ce imagini cu patru fete care agreseaza o adolescenta au aparut in spatiul public. In imagini se vede cum victima este in genunchi, in timp ce alte patru adolescente o insulta, o scuipa si apoi incep sa o loveasca cu pumnii si cu picioarele, sa o traga de…

- Pe o rețea de socializare circula un apel al iubitorilor de animale pentru gasirea stapanilor unui caine. Cainele a fost Post-ul Apel pe o rețea de socializare pentru gasirea stapanilor unui caine apare prima data in Gazeta Dambovitei .