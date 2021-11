Stiri pe aceeasi tema

- Gmail a cazut vineri in mai multe zone din Romania. O parte dintre utilizatori au semnalat masiv problema pe Downdetector Serviciul de poșta electronica al Google, Gmail, a inregistrat vineri probleme mari de funcționare in Romania. Utilizatorii au semnalat masiv problema pe siteul de monitorizare…

- Crima șocanta in SUA! O celebra dansatoare a fost gasita fara suflare la volan, dupa ce a fost impușcata mortal. Totul s-a intamplat la doar doua saptamani dupa ce femeia a postat pe Instagram un dispozitiv de urmarire ascuns sub mașina ei. Tot pe atunci, dansatoarea a tras un semnal de alarma catre…

- Procurorii fac apel la populație pentru a reuși sa o identifice pe fetița de aproximativ 6 ani gasita moarta și incendiata sambata, langa un cimitir din Arad. Specialiștii au reușit sa-i faca un portret robot și incearca acum sa o identifice. Planșele foto cu chipul reconstituit al fetiței – fața și…

- Descoperire șocanta, in aceasta dimineața, pentru un barbat din Telciu, care a gasit cadavrul unei fetițe intr-o rapa din padurea din localitate. Fetița era data disparuta inca de sambata seara, dar polițiștii au intrerupt pe cursul nopții cautarile acesteia. Conform IPJ Bistrița-Nasaud, dispariția…

- „Anomalia politicii romanești..., nu cred ca am intalnit in 30 de ani așa ceva, e ca primul ministru PNL Florin Cițu a facut o sesizare de conflict președintelui PNL Ludovic Orban și al Camerei Deputaților. PNL in acest moment are toata puterea in Romania: au președintele țarii, președintele Senatului,…

- Descoperire macabra pe o plaja din Constanta.Un echipaj SAJ Constanta a fost solicitat sa intervina in dreptul plajei Neversea din Constanta unde a fost gasit un cadavru in stare avansata de putrefactie.Deocamdata nu se cunoaste daca victima este femeie sau barbat.Revenim ...

- MoonSound și DJ-ul Midi Culture au realizat, in premiera in Romania, o calatorie muzicala la Targu Jiu, cu DJ set I NAME IT. Evenimentul, care s-a desfașurat duminica, 29 august 2021, a fost realizat in parteneriat cu Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brancuși”. Show-ul a avut…

- Primul "Centru de excelenta in pregatirea personalului operativ la dezastre" din Romania, care urmeaza sa fie construit in localitatea Gornesti, se afla in faza autorizarilor, iar proiectul este preconizat sa se incheie in anul 2023, a declarat luni, pentru AGERPRES, seful Inspectoratului pentru…