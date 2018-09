Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 18 august 2018, politistii din Ocna Mures au depistat si retinut o femeie de 30 de ani, din comuna Unirea, posesoare a doua mandate de executare a pedepsei inchisorii, emise de autoritatile din Spania si confirmate de Curtea de Apel Alba Iulia. Femeia a fost condamnata, de autoritatile spaniole,…

- Inchisoare cu suspendare pentru un barbat din Sebeș care a șantajat o femeie cu filmari compromițatoare • Inculpatul voia sa obțina bani de la victima pentru a nu publica imaginile Un barbat in varsta de 38 de ani din Sebeș a fost condamnat de Judecatoria Alba Iulia la 1 an și 4 luni de inchisoare,…

- In urma activitatilor desfasurate de catre politisti din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – Biroul Urmariri, a fost depistata si retinuta, pe raza localitații Slobozia, o ploieșteanca de 42 de ani, fața de care Judecatoria Ploiești a emis un mandat de arestare preventiva pentru comiterea…

- O instanta din Turcia a condamnat la peste doi ani de inchisoare o jurnalista a ziarului de opozitie Cumhuriyet, acuzata ca din cauza relatarilor sale, unele persoane au devenit potentiale tinte ale gruparilor militante, transmite rador.ro.

- UPDATE – ora 14:30 Fosta sefa a DIICOT, Alina Bica, a fost condamnata definitiv, marti, de magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie la 4 ani de inchisoare cu executare in dosarul in care era acuzata de favorizarea faptuitorului. In schimb, in acelasi dosar, fostul ministru al Economiei Adriean…

- Doina Azoicai s-a suspendat din functia de prodecan al UMF Iasi dupa ce a fost condamnata in prima instanta la trei ani de inchisoare cu suspendare, pentru luare de mita. Pentru aceleasi acuzatii, Curtea de Apel Iasi a dispus, luni, 25 iunie, achitarea profesorul iesean, decizia fiind definitiva.