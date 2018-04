O tânără a fost condamnată la închisoare după ce a mințit că are cancer O tanara de 24 de ani din Australia a fost condamnata la inchisoare dupa ce a mințit ca sufera de cancer in faza terminala pentru a obține bani de la familie și prieteni. Hanna Dickenson a primit 31.000 de dolari de la parinții ei, pe care i-a mințit ca este bolnava de cancer. Parinții ei s-au mobilizat pentru a strange donații de la prieteni, insa tanara a cheltuit apoi banii pe vacanțe și ieșiri in oraș, relateaza BBC News . „Ți-ai batut joc de dorința oamenilor de a ajuta. Acești oameni au muncit din greu și au bagat mana in buzunar pentru a te ajuta”, a afirmat judecatorul care a condamnat-o… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O australianca a fost condamnata la trei luni de inchisoare cu executare, dupa ce a mințit ca sufera de cancer in faza terminala, pentru a obține bani de la familie și prieteni, scrie BBC News.

- O australianca a fost condamnata la trei luni de inchisoare cu executare, dupa ce a mințit ca sufera de cancer in faza terminala, pentru a obține bani de la familie și prieteni, scrie digi24.ro.Hanna Dickenson, in varsta de 24 de ani, a primit 31.

- O activista vegana din Franța, care a postat pe Facebook un mesaj in care oferea „zero empatie” pentru un macelar ucis de un militant islamic in timpul unui atac de saptamana trecuta, a fost condamnat

- Judecatoria Ploiesti a condamnat compania OMV Petrom S.A la pedeapsa unei amenzi penale in cuantum de 380.000 lei si la plata unor despagubiri de 135.000 de euro in cazul mortii unui copil intoxicat in apropierea unei sonde de petrol din localitatea prahoveana Aricestii Rahtivani. Decizia instantei…

- Cantareața egipteanca, condamnata la inchisoare dupa ce a zis ca apa din Nil nu e buna de baut. Cantareața egipteanca Sherine Abel Wahab a fost condamnata la 6 luni de inchisoare și amendata, dupa ce a ”insultat” Egiptul. Ea a fost acuzata ca a facut o gluma proasta in timpul unui concert din Liban,…

- Sherine Abdel Wahab, cunoscuta cu numele de scena Sherine, a fost trimisa in judecata anul trecut, dupa ce a facut o afirmatie despre fluviul Nil, in timpul unui concert pe care l-a sustinut in Emiratele Arabe Unite. Ea ar fi sugerat ca daca este consumata, apa din Nil poate duce la imbolnavire,…

- Guvernul francez a declarat ca parintii care posteaza fotografii jenante cu copiii lor pe Facebook pot face inchisoare sau pot lua amenzi usturatoare. Totul se datoreaza legii despre intimitate, care cuprinde...

- Daca parinții posteaza imagini jenante pe Facebook ar putea face inchisoare. Guvernul francez a declarat ca parinții care posteaza fotografii jenante cu copiii lor pe Facebook pot face inchisoare sau pot lua o amenda usturatoare. In Franța, parinții pot face inchisoare daca posteaza fotografii jenante…