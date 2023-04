Stiri pe aceeasi tema

- Studio Killers a lansat “Underneath My Raincoat”. Fenomenul de pe internet și grupul virtual de electro-pop, Studio Killers, revine cu noul single plin de viața. Lansarea este continuarea hitului lor global „Jenny (I Wanna Ruin Our Friendship)”, care a fost un succes internațional in urma tendinței…

- Un cuplu de tineri au reușit sa devina cunoscuți pe internet dupa ce clipul lor a primit aproape un milion de aprecieri pe TikTok, relateaza ro-viral.video .Iubitul a vrut sa-i faca o farsa partenerei așa ca a pregatit atent telefonul mobil pe care l-a pus sa filmeze și…i-a facut un gest nu tocmai…

- Ziua de 8 Martie a fost una de neuitat anul acesta, pentru o tinara din Piatra Neamț, Romania. Iubitul ei, Adrian, a cerut-o in casatorie dupa un scenariu pus la punct alaturi de agenții de la Brigada Rutiera, scrie Noi.md cu referire la stirileprotv.ro. Vizibil emoționata, Denisa a raspuns fara sa…

- Lili Sandu și Silviu Țolu traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai mulți ani și sunt parinții unui baiețel. Barbatul a povestit momentul emoționant in care a cerut-o in casatorie pe iubita sa, chiar la Istanbul, orașul in care s-au cunoscut și au avut prima intalnire.

- Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a rememorat astazi la implinirea unui an de la izbucnirea razboiului din Ucraina, in cadrul unei emisiuni emoționante transmise de televiziunea naționala de la Radauți momentul care l-a marcat pentru tot restul vieții. ”Imi aduc aminte cu tristețe…

- Dupa divorțul de fostul ei soț, Liviu Olteanu, barbatul cu care s-a casatorit in marea finala de la Mireasa, Maria Roman a fost ceruta de soție in urma cu doar cateva zile de actualul ei partener cu care are o relație de aproape 3 ani. Momentul a fost unul extrem de emoționant, caci tanara nu se aștepta.…

- Modela Adela Prisacari a fost ceruta in casatorie chiar de sarbatoarea indragostiților, Valentine’s Day. Marele eveniment a avut loc intr-un cadru de poveste, la New York. Momentul cererii a fost unul spectaculos, scrie SHOK.md

- Hailie Jade, fiica celebrului Eminem, a fost ceruta in casatorie de iubitul ei, Evan McClintock. Tanara a primit un inel spectaculos de logodna, iar momentul cererii a fost unul de-a dreptul emoționant.