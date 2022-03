Stiri pe aceeasi tema

- Directorul CIA, Bill Burns, a declarat marti in fata Comisiei pentru informatii a Camerei Reprezentantilor din SUA ca „13.000 sau 14.000″ de cetateni rusi au fost arestati pentru ca au protestat fata de invazia Rusiei in Ucraina, potrivit CNN. Acesta a declarat ca actuala opozitie fata de presedintele…

- Un prezentator TV a disparut de la televiziune rusa imediat dupa ce a facut o postare impotriva razboiului, in prima zi in care Rusia a iinvadat Ucraina. Emisiunea lui Ivan Urgant nu a mai fost difuzata de atunci, iar despre el nu se mai stie nimic din ziua postarii, 24 februarie.

- Protestele in marele orașe din Rusia, precum St. Petersbug și Moscova, continua. Mii de ruși au ieșit in strada dupa ce au aflat ce efecte devastatoare are atacul armatei de la Kremlin in Ucraina.

- Proteste de amploare impotriva razboiului din Ucraina au avut loc in intreaga lume, inclusiv in Rusia. Potrivit portalului independent OVD-INFO, ieri aproape 5 000 de persoane au fost arestate in timpul manifestațiilor desfașurate in 69 de orașe din Federația Rusa.

- Elena Osipova, femeia de 78 de ani care a fost arestatp la Moscova, este o supraviețuitoare a asediului german asupra Leningradului din cel de-Al Doilea Razboi Mondial și este bolnava de diabet. Ea a fost prezenta la protestul de la Sankt Petresburg, unde cerea oprirea razboiulio dintre Rusia și Ucraina.

- Mai mult de 700 de persoane au fost arestate in peste 25 de orase ale Rusiei in timpul unor noi proteste impotriva razboiului din Ucraina, potrivit portalului pentru drepturi civile OVD-Info, informeaza joi dpa.

- „Puteți opri razboiul. Fiecare dintre protestele voastre din Rusia salveaza vieți de oameni din Ucraina. Da, s-ar putea sa fii inchis pentru cateva zile. Dar vei salva o viața umana. Ieșiți in orașele voastre! #StopPutin #StopRussia”, a precizat acesta.Russian opposition leader Mikhail Khodorkovsky…

- Liderul opoziției ruse Aleksei Navalnii a postat o serie de mesaje pe rețelele de socializare pentru a cere demonstrații zilnice in toata Rusia.1/12 We - Russia - want to be a nation of peace. Alas, few people would call us that now.— Alexey Navalny (@navalny) March 2, 2022 Acesta indeamna la mitinguri…