Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele infectate cu noul coronavirus, care ajung sa fie in stare grava, sunt condamnate sa moara singure, iar familiile lor sunt devastate de faptul ca nu le pot fi alaturi in ultimele clipe.

- Un medic din Italia care se confrunta cu cazuri de coronavirus a facut dezvaluiri infioratoare, descriind situația disperata in care se gasește sistemul sanitar din aceasta țara, din cauza crizei generate de Covid-19. El a explicat cum sunt aleși pacienții care sa fie tratați cu prioritate.

- "Scolile si universitatile iraniene vor ramane inchise pana la sfarsitul anului iranian", a declarat ministrul Sanatatii, Said Namaki, citat de Agerpres. Pe 19 martie incep celebrarile dedicate Anului Nou persan care dureaza anul acesta pana pe 3 aprilie. Universitatile au fost deja inchise…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a spus, duminica seara, ca alegerile locale ar trebui amanate pana dupa stingerea epidemiei de coronavirus. „In toate țarile se iau masuri a de a anula intalnirile publice, iar noi ne gandim la alegeri anticipate”, a spus liderul ALDE.Președintele…

- Un barbat in varsta de 84 de ani a decedat in Lombardia (nord-vest), devenind a patra victima a noului coronavirus inregistrat in Italia, a anuntat luni un responsabil regional al Sanatatii la televiziunea italiana, informeaza AFP. Barbatul, care a murit noaptea, intr-un spital, este a treia victima…

- Nationala de fotbal a Chinei va juca doua meciuri din preliminariile Cupei Mondiale din 2022 în Thailanda, fara public, decizie luata ca urmare a raspândirii noului coronavirus, a anuntat federatia chineza, potrivit AFP.Astfel, selectionata Chinei va întâlni nationala din…

- Autoritațile de sanatate din China au raportat ca 98 de persoane au murit din cauza coronavirusului, luni. Bilanțul global al deceselor din cauza COVID-19 a ajuns la 1.873, scrie CNN. Numarul de cazuri confirmate cu noul coronavirus, la nivel global, este acum 73.243, potrivit Mediafax. Șeful Organizației…

- Franta pregateste o evacuare aeriana a cetatenilor francezi de la Wuhan, epicentrul epidemiei coronavirusului din China, anunta ministrul francez de Externe Jean-Yves Le Drian, relateaza AFP, potrivit news.ro.”In legatura cu ministerele de Interne, Sanatatii si Armatelor, suntem pe cale…