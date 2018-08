O tânără a dispărut. AŢI VĂZUT-O? Potrivit politistilor clujeni, la data de 26 august a.c., Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, în 22 august a.c., ORZAC MARIA-ELENA, de 15 ani, a plecat voluntar de la adresa de reședința, din Florești, și nu a mai revenit. Semnalmente: 1,60 m, 53 kg, ochi caprui, fața rotunda, ten deschis, par șaten, constituția fizica atletica; Nu se cunoaște cu ce era îmbracata la data plecarii. Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii clujeni au fost sesizați, marți seara, în jurul orei 21.15, cu privire la dispariția unui minor.Conform oamenilor legii, în jurul orei 20:30, un minor în vârsta de 11 ani, care se juca în fața unui imobil din cartierul Gheorgheni, ar fi plecat…

- Polițiștii clujeni au fost sesizați, marți seara, în jurul orei 21.15, cu privire la dispariția unui minor.Conform oamenilor legii, în jurul orei 20:30, un minor în vârsta de 11 ani, care se juca în fața unui imobil din cartierul Gheorgheni, ar fi plecat…

- Pahontu Ion Adrian, de 33 de ani, din comuna Lipanesti, a plecat voluntar de la domiciliu și nu s-a mai intors. Semnalmente: inaltime 1,70, greutate 60 kg, ochi verzi, ten inchis/bronzat, par negru, tuns scurt, are la nivelul mandibulei, pe partea dreapta o cicatrice de aproximativ 2 cm, oblica, paralela…

- Politia italiana a reusit sa stabileasca identitatea unui schior francez la 64 de ani dupa disparitia sa, in 1954, la peste 3.000 de metri inaltime, cu ajutorul mijloacelor media si a retelelor sociale, informeaza duminica France Presse. Ramasite umane si accesorii au fost gasite la 22…

- Poliția din Baia de Arieș a fost sesizata ca, in data de 12 iulie, in jurul orei 18.50, un barbat internat in Centrul de Ingrijire și Asistența Baia de Arieș a ieșit din incinta și nu s-a mai intors. Barbatul se numește Avram Ioan Petru are 40 de ani și este bolnav psihic. Semnalmente: 1.65-1.70m inalțime,…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale cauta un tanar de 27 de ani, disparut de pe raza municipiului Lugoj. Acesta a disparut in data de 10 iulie. COVACI REMUS – ALIN ar fi plecat de la domiciliu sau situat pe strada Cotul Mic din municipiul Lugoj, iar pana in prezent nu a mai revenit. Semnalmente:…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia minorei IRINA IONELA BECHIR, in varsta de 16 ani, din localitatea 23 August, judetul Constanta.La data de 26 iunie a.c., aceasta a plecat de la adresa de domiciliu, fara a reveni pana in prezent.Semnalmente: Inaltime 1, 67 m, greutate 90 de kilograme,…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in cazul fetei de 13 ani, din județul Vaslui, care ar fi fost legata cu lanțul de copac și arsa cu fierul de calcat de catre mama sa. Libertatea a prezentat, in 13 iunie, un amplu material despre coșmarul trait de copila din Poienești din cauza mamei sale, o…