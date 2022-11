Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a XI-a editie a Conferintei Nationale a Spitalului Universitar de Urgența Militar Central (SUUMC) „Dr. Carol Davila” debuteaza marți, 1 noiembrie, la ora 17.00, la Sala de marmura a Cercului Militar National. Suita de manifestari stiintifice, derulata in perioada 1-5 noiembrie, sub inaltul patronaj…

- Simona Bucura-Oprescu: La acest ceas de sarbatoare, adresez tuturor celor ce poarta uniforma militara un calduros La Mulți Ani! Cu prilejul Zilei Armatei Romane, deputatul Simona Bucura-Oprescu, președinte al Comisiei pentru Administrație Publica și Amenajarea Teritoriului din Camera Deputaților, transmite…

- CS Minaur Baia Mare a primit suma de 4.000 de euro in urma egalului de ieri cu FC Argeș, din prima etapa a grupelor Cupei Romaniei la fotbal. Daca ar fi caștigat, echipa baimareana ar fi primit de trei ori mai mult, adica 12.000 euro, suma cu care sunt recompensate formațiile invingatoare. Astfel, au…

- Un incediu a izbucnit in noaptea de marți spre miercuri la locuința unor batrani in varsta de 80, respectiv 83 de ani, din comuna Miroși, Argeș. Oamenii au ajuns in pragul leșinului dupa ce acoperișul casei s-a facut scrum.

- Cercetatorul suedez Svante Paabo a primit Premiul Nobel pentru Medicina, pentru „descoperirile sale privind genomul homininilor disparuți și evoluția umana”. Conform Comitetului pentru acordarea Premiului Nobel, Paabo a realizat ceva ”aparent imposibil”, a secvențiat primul genom de neanderthal și a…

- Polițiștii din Braila au identificat un barbat care era condamnat pentru furt ca se ascundea in incinta spitalului de psihiatrie din oraș. Acesta a fost incarcerat in Penitenciarul de la Galați.

- Saptamana trecuta, Capitala a gazduit o noua ediție a turneului Cupa Stelele Viitorului, competiție la care au participat mai multe cluburi din țara. FC Argeș a fost reprezentat de grupa 2009, pregatita de antrenorul Adrian Malușanu.Juniorii alb-violeți au caștigat locul I la aceasta categorie de varsta.…

- Sute de juniori alb-violeți au umplut Piața Primariei Pitești la Flash-mob-ul organizat vineri seara de clubul FC Argeș cu ocazia comemorarii a 75 de ani de la nașterea lui Nicolae Dobrin, cel mai mare fotbalist roman al tuturor timpurilor. La eveniment s-au adunat un numar mare de piteșteni pentru…