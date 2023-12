Stiri pe aceeasi tema

- O tanara din Neamț a ajuns la Unitatea de Primiri Urgente Piatra-Neamt cu dureri la urechea stanga dupa ce un barbat i-a aruncat o petarda in autoturism, potrivit informațiilor transmise miercuri de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt.

- Barbatul din Iași, care a ajuns la spital in Germania dupa ce a aruncat o petarda intr-o canistra cu benzina, a murit. Dupa incident, acesta a avut arsuri pe 75% din suprafața corpului și a fost transportat la spital in Germania. Ei bine, fara succes, caci barbatul s-a stins din viața.

- Caz șocant in Iași. Un barbat a ars dupa ce a aruncat o petarda langa o canistra de benzina, iar starea lui s-a agravat. Medicii au decis sa il transporte la spital in strainatate, avand arsuri pe 75% din suprafața corpului. Ranile sale sunt mult prea grave pentru a fi tratat in Romania.

- Un barbat a fost transportat la spital dupa ce a intrat cu masina intr-un cap de podUn barbat in varsta de 49 de ani a fost transportat, sambata seara, la spital dupa ce a intrat cu masina intr-un cap de pod de pe marginea unui drum din localitatea Varasti, judetul Giurgiu. "ISU Giurgiu a…

- Doi pietoni care mergeau pe marginea drumului au fost loviți de o mașina, duminica, in Gradiștea , județul Valcea. Ambii au fost duși la spital. Accidentul rutier a avut loc in jurul orei 14.17, pe Drumul Județean 605 A, in localitatea Gradiștea. „Din primele verificari efectuate la fața locului…

- O femeie de 25 de ani a murit, iar sotul acesteia si cei doi copii au ajuns la spital, dupa ce masina in care se aflau a intrat vineri dimineața, intr-un cap de podet, pe DN 15, in localitatea Costisa, județul Neamț, anunța IPJ Neamț, citat de site-ul local Știri Neamț.Accidentul s-a produs in jurul…

- Poliția din orașul german Hamburg se confrunta cu o presupusa luare de ostatici pe aeroport, dupa ce un barbat inarmat a trecut cu mașina de o bariera de securitate și a ajuns pe pista, transmite digi24.ro.

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit in aceste momente la un accident rutier petrecut pe strada 1 Mai din municipiul Dej. „La fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SAJ, unde au gasit un autoturism și o autoutilitara avariate, cu ocupanții…