O tabară mobilă pentru cetăţenii ucraineni a fost instalată la Siret. Ce se întâmplă la Iaşi? Pentru furnizarea raspunsului eficient in sprijinul autoritatilor din zonele de granita si implicit a cetatenilor ucraineni veniti in Romania, a fost operationalizata astazi o tabara mobila in orasul Siret din judetul Suceava. La Iasi, inca nu se impune amenajarea, sustin persoanele responsabile. Autoritatile – Prefectura, respectiv Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Judetean – ne-au declarat in mai multe randuri ca o asemenea decizie este luata la Bucuresti. Unitatea mobila, formata din 30 de corturi, este pregatita sa asigure cazarea temporara a cetatenilor sositi din zona de conflict.… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

