- Vestigiile unor mine de ocru, vechi de peste 12 mii de ani, au fost descoperite in interiorul unor peșteri submarine din Peninsula Yucatan, din Mexic. Scafandrii au reușit sa inoate prin labirintul subacvatic și au gasit semne de prezenta umana ce dateaza de acum peste 10 mii de ani.

- Arheologii de la Institutul Național de Antropologie și Istorie din Mexic au descoperit in statul Colima o harta sculptata in piatra vulcanica, realizata de civilizațiile precolumbiene acum aproximativ doua milenii. Harta reprezinta teritoriul stapinit de oamenii acelei epoci, evidențiat prin mici inscripții…

- Arheologii au anuntat posibila descoperire, in Islanda, a celei mai vechi asezari vikinge cunoscute pana in prezent, scrie Agerpres, preluand Live Science. Aalizele chimice indica faptul ca aceasta ar fi fost construita in jurul anului 800, cu mult inainte de primele asezari permanente din Islanda.

- O echipa de arheologi a anuntat posibila descoperire, in Islanda, a celei mai vechi asezari vikinge cunoscute pana in prezent, transmite miercuri Live Science. Vechea "casa lunga" (longhouse), o structura folosita in comun de vikingi, descoperita in Islanda, ar fi putut face parte dintr-o asezare de…

- Intre cei 12 morti, zece sunt de nationalitate americana, doi turisti sunt din Suedia, iar unul din Canada. De asemenea, cel putin zecfe persoane au fost ranite in accidentus din Peninsula Yucatan. In momentul accidentului, autocarul se deplasa din orasul de coasta Mahahual catre sit-ul arheologic…

- Arheologi si istorici au folosit o tehnologie moderna de detectare aeriana si au descoperit cea mai mare si cea mai veche structura construita de civilizatia Maya - o uriasa platforma elevata rectangulara, construita intre anii 1.000 si 800 i.

- Un barbat din Marea Britanie, foarte plictisit din cauza izolarii la domiciliu, a luat decizia de a-și aranja gradina casei, ca sa mai omoare timpul. La scurt timp dupa ce a inceput sa sape a avut parte de o surpriza de proporții.