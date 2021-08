O sută de ţări afirmă că talibanii s-au angajat să permită în continuare plecările O suta de tari au anuntat duminica faptul ca au primit un angajament din partea talibanilor ca ii vor lasa sa plece pe toti strainii si cetatenii afgani care au un permis sa se instaleze in strainatate, chiar si dupa incheierea retragerii trupelor americane, prevazuta pentru marti, potrivit AFP. "Am primit garantii din partea talibanilor ca toti cetatenii straini, precum si orice cetatean afgan care dispune de un permis de calatorie emis de tarile noastre vor putea sa se deplaseze in siguranta si ordonat spre punctele de plecare si sa paraseasca tara", au scris aceste tari, printre care se numara… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

