- Decizia trecerii in format online de predare a cursurilor Situația din școli a revenit în atenția Ministerului Educației. Ministrul de resort, Sorin Cîmpeanu, a transmis inspectorilor școlari ca toate unitațile de învațamânt din România pot decide…

- Situatia din scoli a revenit in atentia Ministerului Educatiei. Ministrul de resort, Sorin Cimpeanu, a transmis inspectorilor scolari ca toate unitatile de invatamant din Romania pot decide singure daca vor trece in format online de predare a cursurilor, fara sa mai astepte avizul DSP. Anuntul vine…

- Elevii vor fi testati in scoli de doua ori pe saptamana cu teste de saliva – a declarat ministrul educatiei, Sorin Cimpeanu. Guvernul va aloca din fondul de rezerva banii necesari pentru a cumpara 70 de milioane de teste rapide antigen – a decis Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. Acestea…

- Rata de infectare a ajuns la 3,65 la mie in București, potrivit datelor publicate astazi de Institutul Național de Sanatate Publica. Azi la ora 13.00 va avea loc la Prefectura Capitalei o ședința a Comitetului Municipal pentru Situații de Urgența, pentru a decide masurile care vor fi luate. De miercuri,…

- Rata de infectare pe ultimele 14 zile a ajuns la 3,65 la mie in București, potrivit datelor publicate astazi de Institutul Național de Sanatate Publica. Capitala a intrat ieri in scenariul roșu, cand incidența COVID a depașit pragul de 3 la mie. Azi la ora 13.00 va avea loc la Prefectura Capitalei o…

- Comitetul pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Bucuresti se va intruni online, sambata, de la ora 12, dupa ce Directia de Sanatate Publica a anuntat o incidenta a infectarii cu SARS-Cov-2 de 2,33 la mia de locuitori pentru Capitala, a informat subprefectul Antonela Ghita. Potrivit…

- Vineri, potrivit Directiei de Sanatate Publica, rata de incidenta in Capitala a ajuns la 2,05/1000 de locuitori.Potrivit legislației, in maximum 48 de ore de la atingerea pragului COVID-19 de 2 la mia de locuitori, CMBSU pune in aplicare masurile din Hotararea de Guvern privind prelungirea starii de…