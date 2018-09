O sută de personalităţi internaţionale influente vor promova Polonia, la 100 de ani de la redobândirea independenţei O suta de personalitati influente de pe plan mondial isi reunesc eforturile pentru a promova Polonia, in cadrul unei noi campanii care are loc in contextul in care aceasta tara marcheaza 100 de ani de la redobandirea independentei, informeaza miercuri thenews.pl. Atleti, artisti, actori, antreprenori si alte figuri proeminente din diferite tari vor lua parte la noul proiect 100x100, lansat luni de o fundatie cu sediul la Varsovia. "Vrem sa ii invitam pe toti in Polonia, sa le aratam tara noastra si sa organizam intalniri din care vor putea invata multe despre istoria si cultura noastra, vor putea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

