- Ministerul Sanatații propune o serie de norme pentru distanțare fizica in caminele studențești, internatele școlare și in mijloacele de transport pana la o unitate de invațamant, pentru noul an școlar și universitar care se va desfașura in plina pandemie de coronavirus. De asemenea, sunt propuse o serie…

- Cand vine vorba de date defalcate pe marci, se vede clar ca romanii sunt foarte atasati de marci scumpe de care nu au, de fapt, bani, dar pe care le cumpara la mana a doua. Astfel, scaderile cele mai mici la rulate le-au avut BMW si Audi, cu 16,9-, respectiv 12,4-. Scaderile la autoturismele noi, insa,…

- In plina pandemie, in care cea mai importanta masura de protecție este igiena, mii de bucureșteni nu au apa calda. Și sunt in aceasta situație de cateva saptamani. In loc sa vina cu o soluție, autoritațile iși paseaza reciproc responsabilitatea.

- A aparut topul emisiunilor preferate de romani in primavara anului 2020, in plina pandemie de coronavirus. Așadar, forțați de imprejurari și de autoritați sa ramana in case, romanii și-au gasit consolarea in emisiunile de televiziune. S-a aflat care au fost emisiunile preferate de romani in plina pandemie…

- In jur de o suta de mii de romani au profitat de vremea buna si au facut baie in mare weekendul trecut. Oamenii nu au respectat deloc regulile de distantare sociala, iar purtatul mastii a fost uitat cu totul.

- Valul de caldura care a lovit Moldova i-a determinat pe cetateni sa ia cu asalt plajele, in plina pandemie. Zeci de oameni au fost surprinsi de un martor ocular pe plaja din parcul La Izvor, incalcand restrictiile in vigoare.

- Clubul englez de fotbal FC Liverpool a condamnat, sambata, "atitudinea inacceptabila" a miilor de fani care s-au adunat pentru a sarbatori titlul de campioana a Angliei, in ciuda regulilor de distantare sociala in vigoare, relateaza AFP. "Mii de persoane s-au reunit vineri 26 iunie si multi au ales…

- Mii de soldati vor defila miercuri dimineata in Piata Rosie din Moscova sub ochii lui Vladimir Putin, un moment de stimulare a patriotismului pus in scena cu o saptamana inainte de referendumul constitutional care i-ar permite presedintelui rus sa-si prelungeasca sederea la Kremlin tocmai pana in 2036.