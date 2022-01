Procesul, intentat de Fundatia pentru Compensarea Pierderilor Investitorilor pe 3 ianuarie, la Tribunalul Districtual de la Haga, spune ca investitorii au suferit pierderi dupa ce au cumparat actiuni la Airbus SE, care erau supraevaluate, deoarece compania a ascuns informatii despre coruptia din cadrul acesteia. Procesul a dat in judecata si firmele de contabilitate si audit KMPG si Ernst & Young. Un purtator de cuvant al Airbus, care a dezvaluit ca se confrunta cu pretentii civile in Olanda in raportul sau privind veniturile din trimestrul al treilea din 2021, a declarat ca Airbus nu va comenta…