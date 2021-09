O sută de ani de la prima prezentare a Băilor Ocna Mureșului într-un ghid balnear în limba română Am scris aceste randuri pentru cei mai tineri, care nu pot ști pe cont propriu “cum a fost’ , dar și pentru cei mai varstnici, care cu nostalgie iși mai amintesc ceva despre Uioara de altadata. Ceea ce numim astazi SPA, prezentarea expresiei latine “Sanitas per aquam” , adica “ Sanatate prin apa”, sau “ cu ajutorul apei”, se practica la Ocna Mureș din anul 1889. Odata cu includerea Bailor Sarate in circutul balnear, renumele acestora și implicit numarul vizitatorilor a crescut de la an la an. Aceasta realitate a fost posibila datorita mai multor factori. … Citeste articolul mai departe pe ocnamuresonline.ro…

Sursa articol si foto: ocnamuresonline.ro

