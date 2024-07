Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, la Palatul Victoria, a continuat seria consultarilor inițiate de premierul Marcel Ciolacu asupra datei alegerilor prezidențiale. Acesta s-a intalnit, marți, cu reprezentanții REPER și Forța Dreptei. „Partidul REPER a mers cu un mandat foarte clar, de organizare a alegerilor prezidențiale la…

- USR a organizat, sambata, un congres extraordinar pentru a alege membrii Biroului National dar si candidatul partidului la alegerile prezidentiale. Elena Lasconi, Octavian Berceanu și Dumitru Stanca - au fost cei trei 'prezidențiabili' dintre care membrii USR au avut de ales, astazi.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, ca varianta corecta pentru organizarea alegerilor prezidentiale este 30 noiembrie pentru primul tur de scrutin si 8 decembrie pentru turul al doilea. „Eu cred ca cealalta varianta ar fi primul tur undeva la sfarsitul lunii noiembrie, 30 noiembrie,…

- Alegerile prezidențiale din acest an și temerile unor liberali ca liderul partidului Nicolae Ciuca nu va intra in turul II, i-a facut sa emita noi ipoteze ce vizeaza negocierea cu secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, pentru primirea scaunului de premier.

- Primarul municipiului Bacau, Lucian Stanciu-Viziteu, a declarat duminica, intr-o postare pe Facebook, ca o sustine pe Elena Lasconi, primarul municipiului Campulung, pentru a fi aleasa presedinte al USR, el aratand ca o apreciaza pe aceasta pentru ca a decis sa isi asume si candidatura la alegerile…

- Elena Lasconi a anunțat in exclusivitate la Digi24 ca intra și in cursa pentru Cotroceni. Pune insa o condiție - sa aiba susținerea totala a colegilor ei. Iar daca va ajunge lider USR, primarul de la Campulung tinde mai degraba spre o rupere a alianței cu PMP și Forța Dreptei. In ce privește o colaborare…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a oferit vineri, la finalul sedintei largite a conducerii partidului, trei nume de social democrati pe care i ar sustine la alegerile prezidentiale."Mie mi ar placea cel mai mult dl Simonis Alfred Siimonis, noul lider CJ Timis sau dl Soldan Gheorghe Soldan, noul lider…

- Realeasa primar la Campulung cu un procent zdrobitor, aproape 70% dintre voturi, Elena Lasconi (USR) este vazuta de mulți ca viitorul lider al USR, dar și ca o foarte buna și apreciata potențiala candidata la alegerile prezidențiale din septembrie.