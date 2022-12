O surpriza dulce ! Strumfii nostri iubiti au incheiat aceasta saptamana cu o frumoasa surpriza dulce, un cheesecake delicios si sanatos realizat de catre domnul Patriciu Emilian Bodiu. Dupa un mic-dejun copios, surpriza zilei de vineri pentru strumfii nostri dragi a fost sa ia parte la o activitate minunata, in cadrul careia au invatat despre cum unele deserturi pot sa fie atat d ... Citeste articolul mai departe pe bistritanews.ro…

Sursa articol: bistritanews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou cuplu surpriza a aparut in showbiz-ul de peste Ocean! Dupa aproape trei ani de la divorțul cu scandal de Angelina Jolie, Brad Pitt simte din nou fiorii dragostei. Nou iubita a actorului este cu nu mai puțin de 29 de ani mai mica decat el. Brad Pitt are iubita cu 29 de ani […] The post Cuplu surpriza…

- Veste uriasa pentru Novak Djokovic, care va putea participa la Australian Open 2023, dupa ce interdictia sa de a patrunde in tara a fost anulata. Primul mare Grand Slam al anului il va avea la start pe jucatorul care a marcat cel mai mult istoria turneului in perioada recenta. Djokovic, castigator al…

- O structura relativ noua in cadrul Poliției, Biroul pentru Protecția Animalelor (BPA), are o vizibilitate destul de buna comparativ cu varsta departamentului, cam un an. Acest lucru se datoreaza mediatizarii bune, așa cum susține șeful Biroului, inspectorul principal Valentin Cadare. Dar nu in ultimul…

- Surpriza uriasa in Liga Campionilor! Real Madrid a cedat in deplasare cu RB Leipzig si a suferit prima infrangere din luna mai. Astfel, echipa germana a intrerupt seria de 20 de meciuri fara esec in toate competitiile gruparii "galactice".

- Mihai Stoica (57 de ani), managerul general al celor de la FCSB, crede ca CSA Steaua va incheia sezonul din Liga 2 pe prima poziție. CSA Steaua nu are drept de promovare in primul eșalon, dar e lider in Liga 2 la jumatatea sezonului regular. Mihai Stoica e de parere ca „militarii” ar trebui sa caștige…

- Cel mai mare mister din serialul „Stapanul Inelelor: The Rings of Power” este adevarata identitate a intunecatului lord Sauron, dar ea este in cele din urma dezvaluita in finalul primului sezon. Cel de-al optulea și ultimul episod a fost difuzat joi seara pe Amazon Prime Video.

- Politistii Sectiei nr. 8 Politie Rurala Letcani au avut o misiune diferita de cele cotidiene. Cu ajutorul mamei lui Robert i-au facut baietelului ei de 5 ani o surpriza la care nu se astepta deloc. Astfel, politistii cu o autospeciala de Politie, i-au adus cadou un tort, un tricou cu inscriptia Politia…