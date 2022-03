Stiri pe aceeasi tema

- Opt judete se afla sub avertizare cod galben de vant pana duminica, la ora 12:00, anunta meteorologii. ANM a emis o avertizare de vant valabila de duminica, de la 6:30 pana la 12:00, fiind anuntate intensificari temporare ale vantului cu rafale de 55...65 km/h si local peste 70 km/h. Judetele afectate…

- Curtea de Conturi a gasit mai multe nereguli in achizitiile publice de la o institutie deconcentrata. Inspectorii au verificat mai multe contracte ale Directiei Judetene pentru Cultura (DJC) Iasi, iar principala concluzie face referire la faptul ca unele achizitii au fost facute fara a fi justificata…

- Sambata, 26 martie, in intervalul orar 20:00 - 21:30, peste 7.000 de copii si tineri din corurile si ansamblurile Programului National Cantus Mundi se vor reuni in toata tara sub sloganul „Daruieste naturii din energia ta!” si vor marca Ora Pamantului prin concerte si evenimente muzicale. "A 15-a editie…

- Copilul in varsta de 2 ani, care a fost adus in stare grava din judetul Neamt la Spitalul de Pediatrie din Iasi, dupa ce a fost batut de parinti, a intrat in moarte cerebrala, noteaza Agerpres. Managerul Spitalului de Pediatrie "Sf Maria" din Iasi, Alina Belu, a declarat ca din punct de vedere medical…

- La Universitatea de Științe ale Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași au fost lansate, astazi, doua proiecte din mediul antreprenorial. In ultima perioada s-a observat o scadere accentuata a inițiativei antreprenoriale, iar cele doua proiecte stimuleaza, pe de o parte, inițiativele studenților, dar…

- Trei barbati au fost arestati preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzati ca ar fi implicati in furtul de bani, dar si de bunuri, dintr-o vila din localitatea ieseana Tomesti, prejudiciul fiind de peste 200.000 de lei, informeaza News.ro . Politistii au efectuat in total opt perchezitii in judetele Iasi…

- Sentința definitiva in cazul celor doi studenți israelieni la Medicina care au murit intr-un accident teribil pe o șosea din Romania, unde șoferul a mers cu 106 km/h in loc de 50 km/h.Un barbat de 27 de ani din Israel a fost condamnat recent la trei ani de inchisoare cu suspendare, dupa ce doi tineri…