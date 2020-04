O suedeză a ales să facă închisoare în România. Ce a decis Curtea Supremă In ultimul cuvant, Linda-Kristina Dragan-Tisater spus ca dorește sa ramana in Romania, „urmand a merge in Suedia cand va fi pregatita si va lasa toate lucrurile aranjate”. Conform datelor de la Curtea de Apel București, Dragan-Tisater este acuzata ca și-a neglijat, in 2017-2018, obligația de a ține contabilitatea unei firme de comerț online conform Legii contabilitatii. In esența, ea nu ar fi introdus/inregistrat 616 tranzacții in registre privind depozite de 10.883.646 de coroane suedeze și retrageri de 11.253.604 de coroane suedeze pe contul bancar al societații. Detalii solutie: „Respinge,… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

