O sucursală Raiffeisen Bank din Cluj-Napoca a fost vandalizată La o zi dupa ce Romania a ratat intrarea in Schengen, o sucursala Raiffeisen Bank din Cluj-Napoca a fost vandalizata de persoane necunoscute! „Nazi bank”, este mesajul lasat la sucursala din Cluj-Napoca. „Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 4 Poliției au demarat verificari din oficiu, in vederea stabilirii situației de fapt și aplicarii masurilor legale, aspecte care urmeaza a fi inaintate unitații de parchet. Menționam ca pana in prezent nu au fost depuse plangeri, in continuare, rezultatele verificarilor urmand a fi analizate de reprezentanții parchetului, in ceea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

