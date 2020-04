Stiri pe aceeasi tema

- Un bebeluș din localitatea suceveana Siminicea a venit pe lume in prezența a trei pompieri, in Sambata Mare a Paștelui. Intrata in travaliu, mama a chemat ambulanța, insa pana la sosirea echipajului, femeia a adus pe lume un copil perfect sanatos, asistata fiind de Tudor, Lucian și Ciprian, care i-au…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat, miercuri, ca toate cadrele medicale de la Spitalul Județean Deva vor fi testate pentru coronavirus, urmand ca apoi sa stea in hoteluri și sa nu se mai intoarca acasa pana la aflarea rezultatului. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a spus ca va fi testat tot…

- Tre Kwon, o asistenta din New York, s-a intors la munca la trei luni dupa ce a nascut, in plina criza Covid-19. “Nu puteam sa-mi las colegii sa lupte singuri cu așa ceva”, a spus ea pentru BBC.Tre și-a lasat acasa bebelușul pe care, conform planului inițial - facut dupa ce a nascut și inainte ca asupra…

- Fabrica din Otopeni a Philip Morris Romania iși continua activitatea, fara riscul de a opri furnizarea de produse din tutun. O parte dintre angajați lucreaza de acasa, iar categoriile vulnerabile de salariați, care nu pot lucra de acasa, primesc concediu platit 100% de catre companie pana trece aceasta…

- Fotbalistul echipei Ajax Amsterdam Abdelhak Nouri, victima unui atac de cord in 2017, a parasit spitalul dupa doi ani si opt luni, fiind tratat acasa, a anuntat fratele jucatorului, Abderrahim, potrivit presei olandeze.

- O tanara din Buzau a fugit din carantina direct in brațele iubitului ei. Insa planul ei nu a funcționat, a fost gasita la scurt timp de jandarmi și polițiști in locuința barbatului. Cei doi au fost urcați intr-o mașina speciala și duși la un centru de carantina. Pe numele acesteia a fost deschis un…

- Pe 20 septembrie 2018, Elena Udrea a adus pe lume primul copil, o fetita cu ochii albastri. Timpul a trecut repede, iar in acest timp viata fostului ministru s-a schimbat radical. Partenerul sau de viata, Adrian Alexandrov este mult mai atent cu aceasta, ia relatia de cuplu a celor doi a evoluat.…