O subvarianta deosebit de periculoasa a mutatiei Delta a coronavirusului se raspandeste tot mai rapid in Ucraina, anunța Agenția de presa RADOR. Un institut de specialitate al Academiei de Stiinte din Ucraina susține ca aceasta varianta a fost identificata deja in sapte judete, potrivit G4edia.ro. Aceasta subvarianta este mai contagioasa fata de celelalte variante ale mutatiei Delta Din primele date, aceasta subvarianta este mai contagioasa fata de celelalte variante ale mutatiei Delta si cauzeaza in multe cazuri complicatii care duc la deces. Intre timp, vaccinarea populatiei decurge in continuare…