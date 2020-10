O substanța din ficatul rechinului este luata in considerare pentru a fi utilizata in vaccinurile impotriva coronavirusului, avertizeaza ecologiștii. Squalene este un compus organic natural, gasit in uleiul de ficat de rechin. Potrivit ONG-ului american care militeaza pentru protecția rechinilor Shark Allies, ar trebui uciși 3.000 de rechini pentru a recolta o tona de squalen. Acesta este utilizat ca adjuvant in vaccinuri. Adica o substanta care, administrata cu un antigen, intareste sistemul imunitar, reducand efectele negative ale vaccinului administrat, potrivit Euronews. ONG-ul a calculat…