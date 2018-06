Stiri pe aceeasi tema

- Un barbatul de 37 de ani din Abrud, judetul Alba, care a provocat un accident in urma caruia sotia sa, mama a trei copii, a murit, a fost condamnat la 2 ani de inchisoare cu suspendarea executarii, sub supraveghere.

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de marti, o propunere legislativa pentru modificarea Legii 241 2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, care prevede clasarea unor cauze aflate in curs de urmarire penala daca se achita prejudiciul integral, la care se adauga 50 din suma datorata…

- Fiul presedintelui Siriei, Bashar al – Assad, Hafez, in varsta de 16 ani, va participa in luna iulie la Olimpiada Internationala de Matematica de la Cluj-Napoca, fiind inclus in lotul olimpic al tarii sale. Organizatorii pregatesc masuri drastice de securitate.

- Adeline, o tanara studenta, de 20 de ani, de la Facultatea de Arte din Timisoara, si a pierdutviata, luni, in timp ce se intorcea de la familia sa, din Arad, informeaza RomaniaTV.net. Tanara de 20 de ani a intors brusc in mijlocul soselei, la iesirea din Vinga, masina ei fiind lovita violent de un alt…

- Accident cumplit, cu trei morti si sapte raniti. Au fost implicate trei autoturisme Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN25, in localitatea Sendreni, judetul Galati, a avut loc un accident rutier, soldat cu mai multe victime, in care au fost implicate trei…

- Un polițist din Alexandria, imbracat in uniforma si baut la volan, a provocat sambata seara un accident. Acesta a lovit cu masina un autobuz parcat, iar dialogul purtat cu agenții constatatori este incredibil.