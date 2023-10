Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile cu premierul ungar Viktor Orban și președintele rus Vladimir Putin dandu-și mana in China au provocat neliniște la Bruxelles, intr-un moment in care cresc ingrijorarile legate de fracturi in blocul occidental. Oficialii europeni se tem ca Viktor Orban ar putea deveni ”calul troian” al Rusiei…

- Vizita de solidaritate efectuata de președintele american Joseph Biden in Israel, derulata in contrast cu intalnirea de la Beijing a președinților Chinei și Rusiei, Xi Jinping și Vladimir Putin, reflecta fragmentarea sistemului geopolitic din cauza invaziei militare ruse in Ucraina, comenteaza cotidianul…

- Ungaria nu a vrut niciodata sa se opuna Rusiei, ci a vrut sa lege relatii stranse cu ea, i-a spus marti premierul ungar Viktor Orban presedintelui Vladimir Putin, in marja unui summit al Noilor Drumuri ale Matasii, in China, organizat de catre presedintele chinez Xi Jinping, potrivit unui traducator…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, s-a intalnit cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, și cu președintele Chinei, Xi Jinping. Discuțiile separate au avut loc in China acolo unde Orban participa la Forumul Belt and Road, un plan lansat de Xi in urma cu un deceniu, potrivit Reuters. Președintele rus Vladimir…

- Presedintele rus Vladimir Putin este in China pentru a se intalni cu „prietenul sau drag” Xi Jinping, intr-un summit marcat simultan de razboiul dintre Israel si Hamas, dar și de invazia Rusiei in Ucraina, a relatat AFP, preluata de news.ro.In aceasta saptamana, China gazduiește un forum dedicat Inițiativei…

- In aceasta saptamana, China primeste reprezentanti din 130 de tari pentru un forum al proiectului istoric al presedintelui Xi, Initiativa “Belt and Road”, pe care Beijingul il foloseste pentru a-si extinde influenta globala. Putin se afla in fruntea listei de invitati, liderul rus aflandu-se in prima…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni cu Xi Jinping in China in aceasta saptamana, in incercarea de a aprofunda un parteneriat consolidat intre cei mai mari concurenti strategici ai Statelor Unite. Este prima deplasare in acest an in afara spatiului fostei Uniuni Sovietice pe care o face liderul…

- In razboiul dintre Rusia și Ucraina, China a dat semnale de apropiere de Rusia, relația dintre Vladimir Putin și Xi Jinping fiind una apropiata. Totuși, la nivel oficial, China s-a declarat in favoarea pacii și a refuzat sa vanda, tot oficial, arme catre Rusia. Neoficial, China a luat o decizie care…