- La o luna de la lansarea proiectului „Cate un teren de joaca pentru copii in fiecare sat”, o inițiativa a deputatul Ilan Șor, echipa Partidului „Șor” și primarii formațiunii au reușit performanța de a amenaja și inaugura 16 terenuri de joaca in localitațile rurale din diverse raioane ale țarii. Alte…

- Inca doua terenuri de joaca pentru copii au fost inaugurate recent de Partidul „Șor” in doua localitați din nordul țarii, in cadrul proiectului „Cate un teren de joaca pentru copii in fiecare sat”, inițiat la sfarșitul lunii iulie de Ilan Șor, liderul formațiunii. Este vorba de comunele Elizavetovca,…

- RESITA – Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest a prezentat ultimele detalii ale proiectului de reabilitare, modernizare si dotare a Scolii Gimnaziale nr. 7 din Resita, de pe strada Progresului nr. 6! „Sunt prevazute intervenții la corpul de cladire al Școlii nr. 7 (regim de inalțime Sp+P+2E, suprafața…

- Politistii au retinut, joi, un barbat de 35 de ani dupa ce a tras cu un pistol, deranjat de zgomotul facut de copii pe strada in sectorul 5, a informat Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB) El este acuzat de savarsirea infractiunilor de nerespectare a regimului armelor si munitiilor…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea a șase persoane, a avut loc vineri seara, pe strada Traian Vuia, din Cluj-Napoca."Doua autospeciale și trei echipaje SMURD au intervenit in aceasta seara pentru a asista șase persoane, dintre care trei copii, ranite in urma unui accident rutier, produs pe strada…

- Un barbat si trei copii au scapat ca prin minune dupa ce apartamentul in care se aflau a luat foc. Incendiu s-a petrecut in aceasta dimineata in jurul orei 09:47 intr-un bloc de locuit de pe strada Ismail din sectorul centru al Capitalei.

- Doi copii, de 11 si respectiv 12 ani, au fost raniti in urma unor evenimente rutiere produse la Toflea si pe DJ 240, in satul Talpigi, comuna Ghidigeni. Politistii au deschis dosare penale pentru vatamare corporala din culpa.

- A vrut sa iși convinga iubita, casatorita și mama, sa iși abandoneze famila și sa fuga cu el. Refuzat, barbatul a pedepsit-o cu o ploaie de lovituri de cuțit. Un strain și doi copii ai salvat-o pe femeie de furia amantului. Atacatorul a fost gasit de polițiști intr-o balta de sange.