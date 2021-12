O stradă din Timișoara rămâne fără apă Luni, 20 decembrie, intre orele 9 și 15, Aquatim va efectua conectarea unei conducte noi de alimentare, situata pe str. Constructorilor din Timișoara, la rețeaua de apa din zona. Pe durata desfașurarii lucrarilor este necesara intreruperea furnizarii apei la blocurile de pe str. Constructorilor. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca […] Articolul O strada din Timișoara ramane fara apa a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

