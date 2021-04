Stiri pe aceeasi tema

- Pentru executarea lucrarilor de intreținere/inlocuire a fundației degradate a carosabilului, Primaria Municipiului Timișoara anunța ca se va inchide traficul rutier pe str. Nicolae Andreescu (pe tronsonul cuprins intre str. Ioan Slavici și str. Corneliu Baba) in ... The post Inchidere de trafic in…

- Intre 9-15 aprilie nu se va putea circula cu mașina pe str. Nicolae Andreescu, pe tronsonul cuprins intre str. Ioan Slavici și str. Corneliu Baba. Se fac lucrari de intreținere și inlocuire a fundației degradate a carosabilului. Reprezentanții primariei ofera o ruta ocolitoare șoferilor.

- Așteptarea a luat sfarșit! Incep lucrarile la trecerea la nivel cu calea ferata de pe Lucian Blaga. Lucrarile vor dura doua luni de zile. Cea mai spinoasa zona a Bistriței intra in proces de reabilitare. De azi incep lucrarile la trecerea la nivel cu calea ferata de pe Lucian Blaga. Astfel, circulația…

- Cel mai modern centru multicultural din Romania va fi realizat in cartierul Kuncz grație unei finanțari europene atrasa de Grupul de Acțiune Locala (GAL) Timișoara, condus de catre Catalin Tiuch. Investiția se ridica la 1,5 milioane de euro. Problema este ca in Kuncz, cel mai vitregit cartier al orașului,…

- RECOMANDARI PENTRU CIRCULATIA RUTIERA IN CONDITII DE IARNA. SFATURI UTILE PENTRU ȘOFERI Avand in vedere conditiile meteorologice din ultima perioada de timp precum si prognoza pentru zilele urmatoare, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea recomanda tuturor conducatorilor auto sa circule cu…

- Sondaj UNSAR-IRES Marea majoritate a celor care conduc un autovehicul (67%) se considera bine sau foarte bine informați cu privire la asigurarile RCA. In schimb, 55% dintre respondenți iși autoevalueaza gradul de informare cu privire la asigurarile facultative CASCO drept scazut, in timp ce 45% dintre…

- Astazi este a doua de la intrarea in vigoare a parcarilor cu plata in municipiul Alba Iulia și tot mai mulți conducatori auto au inceput sa primeasca avertismente de la polițiștii locali pentru neplata tichetului de parcare. Cel mai probabil oamenii nu se grabesc inca sa plateasca pentru ca in... Articolul…

- Traficul este restricționat marți, 12 ianuarie 2021, pe autostrada A1 Sibiu-Deva, sensul catre Deva, pentru efectuarea de lucrari la carosabil. Conducatorii auto sunt sfatuiti sa manifeste prudența la volan. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, astazi, 12 ianuarie,…