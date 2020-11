O stradă din satul Cristur se modernizează Strada Dricuri din satul Cristur va fi modernizata. Se vor face lucrari de extinderea a carosabilului la 5,5 m. In cadrul proiectului sunt prevazute și o serie de lucrari conexe printre care și conducte pentru preluarea apei pluviale. „Am predat astazi amplasamentul constructorului și am dat ordinul de incepere a lucrarilor pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Modernizare strada Dricuri satul Cristur” din municipul Deva. Valoarea totala a acestei lucrari (faza de proiectare și faza de execuție) este de 456.302,47 lei fara TVA. Vom moderniza o lungime de 197… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

