O stradă din Sânpetru rămâne fără curent electric Sucursala de Distributie a Energiei Electrice (SDEE) Brasov anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica, pentru efectuarea de lucrari, in cursul zilei de sambata, 6 februarie, in localitatea Sanpetru din județul Brașov. Astfel, curentul electric va fi interupt in intervalul orar 09.00 – 15.00, pe strada Iazului. SDEE Brașov multumeste clientilor sai pentru intelegere. Pentru apeluri de urgența clienții pot apela serviciul de call-center la numarul 0800-500-929 sau la numarul scurt 0268-929. Daca apreciezi acest articol, te așteptam sa intri in comunitatea de cititori de pe pagina noastra… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

