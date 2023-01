Stiri pe aceeasi tema

- Simbata, 28 ianuarie, va fi sistata circulația transportului pe strada Nicolae Dimo, tronsonul cuprins intre strazile Alecu Russo și Tudor Vadimirescu, intre orele 09:00 – 16:00. Potrivit Poliției, in acest interval de timp vor fi executate lucrari de defrișare a unor arbori. ”Indemnam toți participanții…

- Traficul rutier de pe strada 31 August 1989, tronsonul cuprins intre strazile Alexandr Pușkin și Vlaicu Pircalab va fi suspendat in perioada 21-30 decembrie. Masura a fost luata in legatura cu reabilitarea rețelelor de apeduct, scrie TV8 . In context, oamenii legii indeamna conducatorii auto sa evite…

- In atenția locuitorilor! Vineri, 9 decembrie, in intervalul 10:00 – 16:00, va fi suspendat parțial traficul rutier pe strada Ismail, in adiacentul podului din strada Ismail (in ambele direcții). Responsabilii spun ca masura are loc in contextul in care vor fi efectuate lucrari de proiectare pentru reparația…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in perioada: 15 noiembrie 2022-24 decembrie 2022, va fi suspendat traficul rutier pe str. 31 August 1989, tronsonul cuprins intre strazile Mitropolit Petru Movila și Serghei Lazo, noteaza primul.md. Masura a fost luata in legatura cu necesitatea executarii…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in perioada 11 noiembrie -24 decembrie, va fi suspendat traficul rutier pe str. Alexandru cel Bun, tronsonul cuprins intre strazile Vasile Alecsandri și Mihai Eminescu.

- Primaria municipiului Aiud a intreprins demersurile necesare pentru reluarea circulației pe podul de pe strada Stadionului și pe tronsonul modernizat al strazii Morii. In mod oficial de astazi se poate circula in condiții de siguranța pe pod spre și dinspre strada George Coșbuc. „Astfel, astazi am efectuat…