- Peste 1.000 de persoane au protestat marti seara in Piata Victoriei impotriva modificarilor la Codul penal si impotriva Guvernului. Manifestantii au scandat "Hotii, hotii", "Nu vrem sa fim condusi de hoti", "Demisia, demisia", "PSD, ciuma rosie", "Romania, trezeste-te!". Protestatarii au afisat pancarte…

- Cateva sute de persoane s-au strans duminica, la Palatul Cotroceni, pentru a-si exprima nemultumirea fata de presedintele Klaus Iohannis. Protestatarii scandeaza lozinci impotriva presedintelui,...

- Aproximativ 3.000 de persoane s-au strans duminica, 1 iulie, in fața Palatului Cotroceni, pentru a-si exprima nemultumirea fata de presedintele Klaus Iohannis. Protestatarii scandeaza lozinci impotriva șefului statului, folosesc fluiere si vuvuzele, dar au si pancarte cu mesaje precum: “Sunt o papușa…

- Peste 600 de oameni au iesi, din nou în strada la Sibiu, sâmbata seara, pentru a protesta împotriva PSD si a lui Liviu Dragnea, cerând condamnarea definitiva a liderului Partidului Social-Democrat.

- Ei protesteaza impotriva Guvernului si a legilor adoptate de catre Parlament pe tema Justitiei. Ei manifesteaza doar prin zgomot de vuvuzele. Sunt dotati cu steaguri si pancarte. La statia de tramvai din Piata Unirii stationeaza o masina a Jandarmeriei, iar cel putin cinci jandarmi asteapta sa fie pusi…

- De principiu, sunt impotriva mitingurilor, indiferent cine și in ce scop le organizeaza. Am spus de atatea ori și repet: reforma statului și implicit a sistemului judiciar nu se face nici in strada și nici cu strada, scrie deputatul independent Remus Borza.

- Aproximativ 100 de persoane protesteaza, duminica seara, pe Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca si cer demisia premierului Viorica Dancila, potrivit presei locale.Protestatarii au afisat mesaje precum "Iohannis nu-i ierta, demisia", "Nu vrem ca penalii sa faca legi", "Jos ciuma rosie", "Dancila…