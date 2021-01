O sticlă plină cu bijuterii, găsită la gunoi de un bărbat din Aiud, i-a adus numai necazuri Un barbat din Aiud a trecut printr-o adevarata odisee, dupa ce a gasit o sticla plina cu bijuterii din aur, la o groapa de gunoi. Comoara i-a adus numai necazuri, acesta fiind agresat de o cunostinta, care l-a amenintat cu moartea si i-a cerut sa ii predea toate bijuteriile gasite. Un barbat din Aiud a gasit la o rampa de deseuri, unde cauta fier vechi, o sticla din plastic in care se aflau mai multe obiecte din aur. Vestea s-a raspandit repede, astfel incat o cunostinta a acestuia a decis sa il jefuiasca. Norocosul a fost talharit si apoi, ca urmare a anchetei penale, obligat sa predea comoara… Citeste articolul mai departe pe aiudinfo.ro…

Sursa articol si foto: aiudinfo.ro

