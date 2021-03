O sticla de whisky scotian imbatranit timp de 50 de ani a fost vanduta pentru mai bine de 26.000 de lire sterline (37.000 de dolari) in cadrul unei licitatii desfasurate marti, informeaza DPA.



Casa de licitatii Bonhams a pus in vanzare Macallan Millennium Decanter, datand din 1949, care contine whisky imbatranit in butoi incepand din 1949 pana in 1999, pentru o suma de pornire cuprinsa intre 18.000 si 20.000 de lire sterline.



Produsul de lux s-a vandut in cele din urma pentru 26.840 de lire sterline la licitatia care a avut loc in Edinburgh.



Martin Green, specialistul…